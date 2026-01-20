Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda Grönland hakkında planladığı görüşmelerin başarılı geçeceğini düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON

