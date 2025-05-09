Trump, Çin Mallarına Uygulanan Gümrük Vergisini Düşürmeye Hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesine "yeşil ışık" yakarak, "Çin'e yüzde 80 tarife uygun görünüyor. Karar, Hazine Bakanı Scott Bessent'e kalmış" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'e yönelik gümrük vergilerine ilişkin açıklama yaptı. Çin mallarına yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesine i"yeşil ışık" yakan Trump, "Çin'in piyasasını ABD'ye açması gerekiyor ve bu onların yararına olur. Kapalı piyasa anlayışı artık çalışmıyor" dedi.

Trump ayrıca, "Çin'e yüzde 80 tarife uygun görünüyor. Karar, Hazine Bakanı Scott Bessent'e kalmış" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisi He Lifeng ile İsviçre'de görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 vergi uygulayarak karşılık vermişti. Son olarak ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Trump, 22 Nisan'da yaptığı bir açıklamada da Çin'e uygulanan vergi oranına değinerek, "Yüzde 145 çok yüksek, o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek. Ancak sıfır olmayacak" demişti. - WASHINGTON