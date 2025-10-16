Haberler

Trump: 'Çin ile Ticaret Savaşındayız'

Trump: 'Çin ile Ticaret Savaşındayız'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimini değerlendirdi ve gümrük vergilerinin ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Şu an Çin ile ticaret savaşındayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soruya, "Şu anda Çin ile ticaret savaşı içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı" yanıtını verdi.

Gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu kaydeden Trump, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını söyledi. Gümrük vergilerinin büyük gelir getirmesinin yanı sıra barışın korunmasını da sağladığını vurgulayan Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi

Dünyayı endişelendiren talimat! Trump gizli operasyon yetkisi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.