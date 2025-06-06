Trump, Çin ile Ticaret Görüşmeleri İçin Londra'da Toplantı Düzenleyecek

Trump, Çin ile Ticaret Görüşmeleri İçin Londra'da Toplantı Düzenleyecek
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ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Londra'da Çin ile yeni ticaret görüşmelerine ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Toplantıya, ABD Hazine Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın da katılması bekleniyor. Karar, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmesinin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Çin ile İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni ticaret görüşmelerinin yapılacağını açıkladı.

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında önümüzdeki pazartesi günü yeni toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu. Trump paylaşımında, "ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in 9 Haziran Pazartesi günü Londra'da Çin temsilcileri ile ticaret anlaşmasına ilişkin bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantı çok iyi geçecek" ifadelerini kullandı.

Trump, dün Xi ile görüşmüştü

Toplantı kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalardır süren ticaret gerginliği sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden bir gün sonra geldi.

ABD, uzun süren restleşmenin ardından geçtiğimiz ay Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürmüştü. Çin ise ABD mallarına uyguladığı tarife oranını yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmüştü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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