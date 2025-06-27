Trump, Çin ile Ticaret Anlaşması İmzaladıklarını Açıkladı

Trump, Çin ile Ticaret Anlaşması İmzaladıklarını Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını ve Hindistan ile de büyük bir anlaşma yapma potansiyelinden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, Hindistan ile de "büyük" bir anlaşma yapabileceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını belirten Trump, "Herkes bir anlaşma yapmak istiyor. Dün Çin ile anlaşma imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip teşekkür edeceğiz, yüzde 25, 35, 45 vergi ödeyeceksiniz diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, Hindistan ile de büyük bir anlaşma yapabileceklerini belirtti.

Trump, Çin ile imzalanan anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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