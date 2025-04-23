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Trump: Çin ile Ticaret Anlaşması Gerekli

Trump: Çin ile Ticaret Anlaşması Gerekli
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret savaşlarına ilişkin temasların sürdüğünü ve gümrük anlaşması yapmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Trump, Çin ile ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, tüm ülkelerin ABD ile iş yapmak istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le temasların sürdüğünü belirterek, "Herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te yapılan bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşlarına' ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Çin'in ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve kendilerinin buna hazır olduğunu kaydetti. Trump, Çin ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor" diye konuştu.

Trump, Çin'e karşı tarifeler konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir soruya, "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar" yanıtını verdi.

Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını fakat bu oranın sıfır da olmayacağını aktardı. Trump, "Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi Cinping ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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