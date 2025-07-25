Trump, 9,1 Milyar Dolarlık Federal Harcama Kesintisini Onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde yaklaşık 9,1 milyar dolarlık kesintileri içeren tasarıyı imzaladı. Dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için ise 1,1 milyar dolar kesinti öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren tasarıyı imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde yaklaşık 9,1 milyar dolarlık kesintiler içeren yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.
Trump'ın yasalaştırdığı federal kesinti paketinde, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesinti öngörüldüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika