Trump, 9,1 Milyar Dolarlık Federal Harcama Kesintisini Onayladı

Trump, 9,1 Milyar Dolarlık Federal Harcama Kesintisini Onayladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde yaklaşık 9,1 milyar dolarlık kesintileri içeren tasarıyı imzaladı. Dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için ise 1,1 milyar dolar kesinti öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren tasarıyı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde yaklaşık 9,1 milyar dolarlık kesintiler içeren yasa tasarısını imzalayarak yasalaştırdı.

Trump'ın yasalaştırdığı federal kesinti paketinde, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesinti öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar

Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da 3 ayrı orman yangını kontrol altına alındı, bir ilçede daha yangın çıktı

Türkiye'nin turizm cennetinde 3 ayrı yangın! Neyse ki korkulan olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.