Ticaret Bakanlığının 2027 bütçesi komisyonda siyasi parti gruplarınca tartışıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerinde siyasi parti grupları adına konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer, üreticinin ürettiğinden kazanamadığını, esnafın sattığından geçinemediğini, tüketicinin ise satın aldığından dolayı yüksek maliyetler altında ezildiğini savundu.

Mersin'de 3 seneye yakın süredir tarım ürünlerinin tamamının dalda kaldığını belirten Dinçer, Türk çiftçisinin çok büyük sıkıntı içerisinde olduğunu söyledi.

Dinçer, "Hal Kanunu"nun günün şartlarına göre yeniden revize edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Şu anki mevcut haliyle halin ne üreticiye ne tüketiciye bir faydası var, yani hiçbir şekilde Hal Kanunu hükümlerinin Türk vatandaşlarının herhangi birine bir faydası yok. Hal sisteminde şeffaf fiyat oluşumunu sağlayacak, üreticinin pazarlık gücünü artıracak ve tüketicinin daha uygun fiyata alışveriş yapmasını sağlayacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, küçük işletmelere ulaşılmasının, güvence altına alınmış finansmanın, şeffaf destek dağılımının, zamanında tahsilat, adil rekabet ve ödeme gücünü esas alan borç çözümlerinin önemini vurguladı.

Kamaç, "Bir bütçenin adaleti, en güçlü işletmeye ne kadar kaynak sunduğuyla birlikte en kırılgan işletmeye ayakta kalmak için nasıl imkan verdiğiyle de ortaya çıkar. Küçük esnaf ayrıcalık istemiyor, emeğiyle geçinebileceği, borcunu ödeyebileceği ve yarın da dükkanını açabileceği adil şartlar istiyor. Bu bütçenin bu sorumluluğu, o şartları oluşturmaktır." sözlerini sarf etti.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, enflasyon sorunu olduğunu belirterek, "Biz bu riski yatırım ve üretim alanında görüp bununla ilgili yeterli tedbir ve kalıcı politikalar geliştiremezsek önümüzdeki süreç bizim açımızdan çok daha karanlık bir noktaya doğru gidecek." dedi.

Polat, ihracatı artırabilmek için Ticaret Bakanlığının iyi politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, döviz desteklerinin artması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Sınır güvenliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Polat, "Türkiye'de kullanılan uyuşturucuların büyük çoğunluğu yabancı menşeli, ya gümrüklerden ya sınırlardan geçiyor. Sınır güvenliği ve gümrüğün ortak hareket etmesi gerekiyor." görüşünü dile getirdi.

"Motokuryelerle ilgili de bir düzenleme ihtiyacı var"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "İsrail'in 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 etkinliğine davet edildiğini" söyleyerek, bu durumu eleştirdi.

Mersinlilerin bu sene şehrin sahilinde denize giremediğini ifade eden Ekmen, "Boydan boya mikro plastik kapladı bütün sahilleri. Oysa Türkiye'nin turizm açısından en bakir sahilleridir. Seyhan Deresi'nden plastik atık akıyor Adana'da iki firma zengin olacak diye." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kredi kartlarındaki komisyon oranlarının bir miktar düşürüldüğünü ancak bu oranların tekrar arttığını söyleyerek, "Arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre 3,1 ila 4 arasında aylık kredi kartında faizler. Bunların bir miktar aşağı çekilmesi için bir düzenleme ihtiyacı var." diye konuştu.

Türkiye'de bulunan 1 milyonu aşkın motokuryenin önemli sıkıntıları olduğuna dikkati çeken Usta, "İşveren, maliyetlerin büyük çoğunluğunu 'iş ortaklığı' adı altında esnaf kuryelere yüklüyor, karın da yalnızca çok küçük bir kısmını işçiyle paylaşıyor. 'Çalışma şartları Çalışma Bakanlığının konusu' falan diye düşünebilirsiniz ama e-ticaretin en önemli unsuru bu. En nihayetinde e-ticaret de sizin konunuz olduğuna göre bu motokuryelerle ilgili de bir düzenleme ihtiyacı vardır. Onların da hem menfaatlerinin korunması anlamında bir miktar daha gayretli olmanız gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Reklam denetimlerinin artırıldığını görmek sevindirici"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin hem insan kaynağı hem altyapısı hem de ticaret ahlakı açısından çok büyük bir birikim hazinesine sahip olduğunu ancak emekçinin emeğinin karşılığını tam olarak alabilmesi için katedilmesi gereken bir hayli yol olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar katedilen mesafenin üstüne, esnaf ve sanatkarlarımızı destekleyecek, istihdamı artıracak şekilde kredi, vergi, prim gibi teşviklerin artırılması, yeni girişimcilerin ekonomimize kazandırılması için atıl durumda bulunan dinamiklerin ve araçların harekete geçirilmesi, girişimcilerimize ve var olan esnafımıza rehberlik hizmetlerinin geliştirilerek devam etmesi, destek mekanizmalarının verimliliğinin artırılması öncelikli beklentiler arasında yer almaktadır."

Tüketicinin korunmasına yönelik ve piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesine dair denetim mekanizmalarının içinde reklam denetimlerinin artırıldığını görmenin sevindirici olduğunu dile getiren Osmanağaoğlu, "Bakanlığınız bünyesindeki Reklam Kurulunun başta sosyal medya olmak üzere televizyon, radyo, yazılı basın, internet ve diğer mecralarda yayımlanan reklamları incelemede gösterdiği hassasiyet, vatandaşlarımızın aldatıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara muhatap bırakmaması konusunda önemli bir yer tutmaktadır." diye konuştu.

"Ticaret diplomasisiyle yeni pazarlarda yerimizi alıyoruz"

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı verilerine işaret ederek, Türkiye'yi küresel ticaretin öncü ülkelerinden biri haline getirmek için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Altınsoy, şunları kaydetti:

"Bu başarıları daha ileriye taşımak için ihracatçılarımızın finansmana ulaşmasını güçlendiriyor, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi teşvik ediyor, serbest ticaret anlaşmalarımızı genişletiyor ve ticaret diplomasisiyle yeni pazarlarda yerimizi alıyoruz. 2027 ve sonrası için hedefimiz, küresel ekonomide korumacılığın ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemizin üretim gücünü, girişimci iş dünyasını ve stratejik vizyonunu güçlendirerek yolumuza kararlılıkla devam etmektir. Ekonomimizin üretim gücünü korumak ve ticari hayatın kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde devamını sağlamak amacıyla iç ve dış ticaretin tüm dengelerini gözeten bütüncül bir strateji izliyor, değişen dünya düzenine en uygun uyumu sağlayan kurumsal mekanizmaları hayata geçirmek suretiyle ülkemizin ticari menfaatlerini her koşulda en üst seviyede tutmayı sürdürüyoruz."

Milletvekili Altınsoy, temel hedeflerinin daha rekabetçi, daha yüksek katma değer üreten, AR-GE ve inovasyonla tasarımı ve markalaşmayı odak noktasına alan, pazar çeşitlendirmesi yüksek bir ihracat yapısı tesis etmek olduğunun altını çizdi.

Komisyonda, milletvekilleri görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA