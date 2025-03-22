Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'a gelerek Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Ömer Bolat, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. İlk olarak Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret eden Bolat, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'na geçen Bakan Bolat, burada partililerle bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından programına devam eden Bolat, kentteki temaslarını sürdürdü.

Bakan Bolat'a ziyaretlerinde AK Partili Milletvekilleri eşlik etti