Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rusya'da Türk İşadamlarıyla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rusya'da Türk İşadamlarıyla Buluştu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moskova'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısında yerleşik Türk işadamlarıyla bir araya gelerek, ekonomik büyüme ve ticaret ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya temasları çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda yerleşik Türk işadamları ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya temaslarını sürdürüyor. Bolat başkent Moskova'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonunda yerleşik Türk işadamları ile bir araya geldi.

Bolat toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ışığında ülkemiz ekonomisinin güçlü görünümünü, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra ticaret diplomasisi, ihracatımızı geliştirmeye yönelik desteklerimiz ve yurtdışı yatırımlara verdiğimiz teşvikleri ele alarak iş insanlarımızın önerilerini dinledik. Ticaret Bakanlığı olarak ekonomik büyümemizin lokomotiflerinden olan üretim, istihdam ve ihracatı geliştirici adımlarımızı iş dünyamız ile beraber atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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