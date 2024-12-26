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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da İkili İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da İkili İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da resmi temaslarda bulunarak ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve ikili ticaret hacmini artırmayı amaçlıyor. Görüşmelerde altyapı, dijitalleşme ve savunma sanayi konuları ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Bakan Bolat, Üsküp temaslarına Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile gerçekleştirdiği görüşmeyle başladı. Bakan Bolat, Mucunski ile görüşmesinin ardından "Görüşmemizde mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi hususunda anlaştık. Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı. Bolat, "Bu çerçevede önemli bir uluslararası tecrübeye sahip olan müteahhitlik şirketlerimiz Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar için büyüme planı ile ilgili altyapı ve kalkınma projelerinde yer almaya isteklidir. Türkiye aynı zamanda savunma sanayi, gümrüklerde dijitalleşme ve iş dünyalarımızı yakından ilgilendiren alanlarda Kuzey Makedonya ile iş birliğini derinleştirmeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat daha sonra, Mucunski ile heyetlerarası görüşmeye geçti. Heyetlerarası görüşmede başta altyapı ve kalkınma projeleri, Avrupa Yeşil Dönüşümü, dijitalleşme ve savunma sanayi olmak üzere farklı başlıklarda kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Bakan Bolat, Başbakan Mickoski tarafından kabul edildi

Bakan Bolat daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya'daki yatırımlarını ve yeni projelerde yer alma arzuları, ikili ticaret hacminin arttırılması hedefim ve iki toplum arasındaki bağları daha da güçlendirecek adımlar ele alındı.

Bakan Bolat, Üsküp tamasları kapsamında Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ticaret hacmini artırma hedefi, Serbest Ticaret Anlaşmasını güncelleme kararı doğrultusunda atılacak adımlar ve ülkede devam eden projeler ele alındı. Makedon iş insanları Türkiye'de düzenlenen prestijli uluslararası fuarlara katılmaya ve yeni il bağlantıları kurmaya davet edildi. Ayrıca, görüşmede gümrüklerin dijitalleşmesi ve serbest bölgeler alanındaki iş işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusu ele elındı.

Bakan Bolat'tan Balkan Üniversitesine ziyaret

Bakan Bolat, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

Bolat'a temaslarında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve beraberindeki heyet eşlik etti. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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