Ticaret Bakanı Ömer Bolat Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Bakan Bolat, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bolat'ı Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu karşıladı. Protokol defterini imzalayan Bakan Bolat, daha sonra Vali Zorluoğlu ile basına kapalı toplantı yaptı.

Buradaki ziyaretini tamamlayan Bakan Bolat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Çiçeklerle karşılanan Bolat, partililerle selamlaştı ardından şeref defterini imzalayarak basına kapalı görüşme yaptı. - DİYARBAKIR