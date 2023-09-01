Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ardahan Çıldır Aktaş sınır kapısında incelemelerde bulundu

ARDAHAN - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ardahan Çıldır Aktaş sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Kars'taki programının ardından sabah saatlerinde Ardahan'a gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ardahan Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra helikopter ile Çıldır Aktaş sınır kapısına geçen Bakan Bolat burada sınır kapısındaki görevlilerce karşılandı. İncelemelerde bulunan Bakan Bolat, Cuma namazı sonrası helikopter ile Türkgözü sınır kapısına geçerek buradaki açılış törenine katılacak.