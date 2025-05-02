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Ticaret Bakanı Bolat Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat Diyarbakır'da Ziyaretlerde Bulundu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Vali Zorluoğlu ile toplantılar gerçekleştiren Bolat, partililerle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Bolat, Diyarbakır'da bir takım ziyaretlerde bulundu

DİYARBAKIR - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Diyarbakır'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Bakan Bolat, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bolat'ı Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu karşıladı. Protokol defterini imzalayan Bakan Bolat, daha sonra Vali Zorluoğlu ile basına kapalı toplantı yaptı.

Buradaki ziyaretini tamamlayan Bakan Bolat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Çiçeklerle karşılanan Bolat, partililerle selamlaştı ardından şeref defterini imzalayarak basına kapalı görüşme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Politika
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