Bakan Bolat, Belçika'da Uluslararası Ticaret Komitesi Başkan Yardımcısı Winkler ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'da Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Sayın Iuliu Winkler ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Avrupa Parlamentosu'nun yasama süreçlerindeki paydaşlarla bir araya gelen Bakan Bolat, bu kapsamda Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) Taslağı EPP Gölge Raportörü Dirk Gotink ve Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA) Başkan Yardımcısı Iuliu Winkler ile bir araya geldi. Bakan Bolat temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, AB'nin yeni dönem küresel rekabetçilik ekseninde geliştirdiği sanayi politikaları kapsamında Sanayi Hızlandırma Yasası ve 'Made in EU' yaklaşımının entegre değer zincirlerimize etkilerini değerlendirdik. Avrupa Parlamentosu'nun söz konusu düzenlemelere yönelik tutumunu belirlerken, ticari entegrasyonumuzun stratejik önemini yansıtan bir yaklaşım sergilemesi yönündeki beklentimizi de kendileriyle paylaştık" dedi.

Bakan Bolat ayrıca, "İlerleyen süreçte Avrupa Parlamentosu'nun 30 yıllık Gümrük Birliği ortaklığımızı, ikili anlaşmalarımızı ve köklü ortaklık hukukumuzu gözeten, bu kazanılmış haklara saygılı ve rasyonel bir ilerleme raporu perspektifi ortaya koyması yönündeki beklentimizi de kendileriyle paylaştık. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın karşılıklı fayda temelinde güçlendirilmesi için temaslarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı