Haberler

Gül: "Hedefimiz terörsüz Türkiye"

Gül: 'Hedefimiz terörsüz Türkiye'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti MYK Üyesi Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir proje olduğunu vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin artık terörle etkin bir şekilde mücadele eden güçlü bir ülke olduğunu ifade etti.

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir proje olduğunu vurgulayarak, terörle mücadelenin kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Gül, "Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye, güçlü bir şekilde terörle mücadelesini vermiş, teröre diz çöktürmüş bir ülkedir. Bugün Türkiye üzerinde emelleri olanların tüm oyunlarını ellerinden alacak güçteyiz hamdolsun. Bunu yapmak için de kendi meclisimizde kurulan komisyonda, milletin mutabakatı ve talebiyle, Türkiye'de terör örgütlerinin ülkemizi bir daha asla geriye götürmemesi için milli bir proje yürütüyoruz. Bu, Türkiye'nin vermiş olduğu kararla yoluna devam eden bir süreçtir. Buradaki amacımız terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyi kurma hedefidir. Suriye'de çok şükür önemli ve olumlu gelişmeler var. Tüm bu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin hem demokrasisi hem ekonomisi daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Türkiye'de yaşayan herkesin eşit yurttaş olduğunu vurgulayan Abdülhamit Gül, "Bu ülkenin taşında, toprağında, bu ülkede nerede doğmuş olursa olsun herkes eşittir, birinci sınıf vatandaştır. İster Türk'ü, ister Kürt'ü, ister Alevi'si, ister Sünni'si olsun, bu topraklarda kim yaşıyorsa bu coğrafyanın birinci sınıf vatandaşıdır. Bu anlayışla Türk'ün Kürt'ten hiçbir zaman ayrılmadığı, et ve tırnak gibi kıyamete kadar kardeşçe yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha fazla birleşerek, daha fazla kenetlenerek terörsüz Türkiye'yi kuracak, daha güçlü bir ekonomiye, daha yüksek refah seviyesine ve daha güçlü bir demokrasiye kavuşacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı

Gözaltına alınan Mika Raun hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Sakarya'da durdurulan otomobilin her yerinden kaçak göçmen çıktı

Polis bile gözlerine inanamadı! Aracın her santiminden onlar çıktı
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu