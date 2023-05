Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sıraevler'de Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sıraevler'de vatandaşlar ile buluşurak, "2023 Türkiye'sinde gıda fiyatlarının önüne geçilemiyor. Et, süt, meyve, sebze fiyatları vatandaşı canından bezdirdi. Çok az kaldı, mutfaktaki yangın sönecek" dedi.

Başkan Ataç, Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç son olarak Şeker Mahallesi'nde TOKİ Sıraevler sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, Şeker Mahalle Muhtarı Canan Arı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye çalışmaları hakkında Sıraevler sakinlerine bilgi veren Başkan Ataç, mahalleliler ile bir araya gelerek yaptığı istişarelerin, hizmetlerin kaliteli şekilde vatandaşa ulaşmasında çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Sıraevler'de mahalle sakinlerimiz ile buluştuk. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi'ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Öte yandan ülkemiz ne yazık ki iyi yönetilemiyor. Az kaldı; teknolojik ürün alamayan öğrencilerimizin sorunları çözülecek. Evlenme hayali kuran ama maddi engeller nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen gençlerimizin sorunları çözülecek. Çalışıp didinen buna rağmen emeğinin karşılığını alamayan işçilerimizin sorunları çözülecek. Ev, araba alabilmek hayal bile edilemiyor, bu sorun da çözülecek. 2023 Türkiye'sinde gıda fiyatlarının önüne geçilemiyor. Et, süt, meyve, sebze fiyatları vatandaşı canından bezdirdi. Çok az kaldı, mutfaktaki yangın sönecek. Bizlere gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı da devam edecek. Daha güzel yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz."