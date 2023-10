Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Tahliye Edildi

Haber: GAYE ŞEYMA CAN / Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi. Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ, kararın ardından; "Öyle bir ülke düşünün ki sadece gerçekleri söylüyorsunuz, eleştiriyorsunuz, bir analiz yapıyorsunuz ve 2 yıl 6 aylık bir ceza alıyorsunuz. Tahliye olması, serbest bırakılması hepimizi çok mutlu etti, yüzümüzü güldürdü, düne kadar gülmüyordu çünkü. Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, halkın en ufak kesiminden herkesin susturulmasını, en ufak bir eleştiriye karşı koymak istiyorlar. Bu dava sadece babamın yargılanma davası değil, burada halkın da yargılanması söz konusu. Her birimizin eleştirmeden önce 'acaba bir şey olur mu bize' dediği nokta, tam olarak bu yargılandı bugün" dedi.

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, canlı yayında sarf ettiği sözleri nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Merdan Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yanardağ'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Merdan Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ kararın ardından, duruşmanın yapıldığı Çağlayan Adliyesi önünde şu açıklamayı yaptı:

"Öyle bir ülke düşünün ki sadece gerçekleri söylüyorsunuz, eleştiriyorsunuz, bir analiz yapıyorsunuz ve 2 yıl 6 aylık bir ceza alıyorsunuz. Tahliye olması, serbest bırakılması hepimizi çok mutlu etti, yüzümüzü güldürdü, düne kadar gülmüyordu çünkü. Berbat bir 3 ay; yakınlarını, sevdiklerini, izleyenleri düşünün. Hepimiz için çok kötüydü. Ama neden, niye bu oluyor? Sadece eleştirdiğimiz için mi? Tam olarak amaçları bu işte. Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, halkın en ufak kesiminden herkesin susturulmasını, en ufak bir eleştiriye karşı koymak istiyorlar. Amaçları bu. Bu dava sadece babamın yargılanma davası değil, burada halkın da yargılanması söz konusu. Her birimizin eleştirmeden önce 'acaba bir şey olur mu bize' dediği nokta, tam olarak bu yargılandı bugün. Babam içeride felsefi, ideolojik, sosyolojik, siyasal inanılmaz bir savunma yaptı. Not alıp kitap olarak okuyabilirim. Avukat arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmışlar. Her şekilde hukuken ortaya koydular, yasalar önünde zaten beraat olması gereken bir dava. Bunu söylüyorlar, bunu defalarca söylediler. Hiçbir şey dinlemeden orada yazılanı salon duymasın diye sessiz sessiz okuyan bir savcı düşünün. Ama umarım tahliyeden sonra da bu ceza üst mahkemede kalkacak. ve bu ülkenin demokratik güçleri, halkı, sevenleri, solcu, sosyalist bütün arkadaşlarımız, cumhuriyetçi herkes zaferle çıkacak."