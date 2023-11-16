Tekirdağ'da PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şahıs yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan bir şahıs, Rusya'dan İstanbul'a geldiği tespit edilerek yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan şahıs, Rusya'dan İstanbul'a geldiği tespit edilerek yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan bir şahsın Rusya'dan İstanbul'a geldiği tespit edildi. M.N.A. isimli şahıs, hakkında alınan yakalama kararı sonrasında İstanbul Fatih'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra Tekirdağ'da sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ