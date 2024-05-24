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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı: "Su Fiyatlarında İndirim Şu An Mümkün Değil"

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Yerel seçimler öncesi su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağını açıklayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, maliyetleri azaltmadan su fiyatlarında indirim yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Yüceer, Tekirdağ'ın su fakiri bir il olduğunu, suyu maliyetinin altında verdiklerini ve kayıp kaçak oranlarının azaltılması gerektiğini ifade etti. Enerji maliyetlerinin düşmesiyle su faturalarına indirim yansıtılabileceğini belirtti.

Ferhat Akgün/Tekirdağ

Yerel seçimler öncesi su fiyatında yüzde 50 indirim yapacağını açıklayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, maliyetleri azaltmadan şu anda su fiyatlarında indirim yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü 2024 yılı Mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Candan Yüceer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, yapılan çalışmalar hakkında genel kurul üyelerine bilgi sundu. TESKİ 2023 yılı İdare Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Yüceer, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca altyapı ve su kanal planlamasıyla Tekirdağ'ın yapısal sorunlarını çözeceğiz. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve sürdürülebilir hizmetler sunacağız" dedi.

"Suyu Maliyetinin Altında Veriyoruz"

Bir basın mensubunun "Su ücretlerine yüzde 50 indirim yapacak mısınız?" sorusuna Yüceer, "Biz suyu zaten maliyetin yüzde 40 altında veriyoruz. Tekirdağ'ın bir gerçeği var ve şu an TESKİ, suyu maliyetinin altında veriyor" dedi.

Yüceer, Sayıştay ve denetim raporlarına atıfta bulunarak, TESKİ'nin maliyetin altında su veremeyeceğini belirtti. Kayıp kaçak oranlarının azaltılması gerektiğini vurgulayan Yüceer, enerji maliyetlerinin de yükseldiğini ifade etti.

"Gidebildiği Yere Kadar Sırtlayacağız"

Yer altı sularının kullanımı ve maliyetlerin yüksek olduğunu belirten Yüceer, "Bu kadar sorun yaşayan ve su fakiri olan bir iliz. Buna rağmen en pahalı suyu vermiyoruz. Direnmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yüceer, yeni su kaynaklarının bulunması gerektiğini belirterek, Tekirdağ'ın daha fazla kamu yatırımı alması gerektiğini vurguladı. Baraj yapımının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çeken Yüceer, enerji maliyetlerinin düşmesiyle su faturalarına indirim yansıtılabileceğini belirtti.

"Bol Keseden Vaadde Bulundu"

AK Partili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise Yüceer'in yerel seçim öncesi bol keseden vaatte bulunduğunu belirtti. Çetin, TESKİ'nin borçlu olduğunu ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığını söyledi. TESKİ'nin daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Çetin, planlamaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Candan Yüceer Tekirdağ Politika Ekonomi Haberler

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