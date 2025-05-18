TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Öneri Paketi Hazırlayacak

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Öneri Paketi Hazırlayacak
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai dondan etkilenen bölgelerde yapılacak çalışmalarla uygulanması gereken tedbirleri içeren bir öneri paketi hazırlayacak. Komisyon başkanı Adem Korkmaz, nisan ayında yaşanan olaylar sonrası bir yol haritası oluşturacaklarını söyledi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai dondan etkilenen bölgelerde yapacakları çalışmayla uygulanması gereken tedbirleri içeren "öneri paketi" hazırlayacak.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın başkanlığında 20 Mayıs Salı günü toplanacak. Komisyonda çalışma usulü ve takvim belirlenecek.

Toplantı öncesi AA muhabirine konuşan Korkmaz, nisan ayında birçok ili etkileyen zirai don olayının yaşandığını anımsattı.

Yaşanan olayın ardından hızlıca çalışmaların yapıldığını belirten Korkmaz, TBMM'de de partilerin ortak kararıyla araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlattı.

Komisyonun salı günü toplanacağını aktaran Korkmaz, toplantıda, yapacakları çalışmalarla ilgili yol haritasını görüşeceklerini söyledi.

Komisyonun çalışmasını iki aşamalı yürüteceğini anlatan Korkmaz, "Kısa sürede hızlı bir saha çalışmasıyla vatandaşımızın bu konudaki dertlerini dinleyeceğiz. Araştırma Komisyonu üyeleri olarak don hadisesine maruz kalan bölgelerde hızlı bir çalışma yaparak, aldığımız verileri hızlıca bir öneri paketi şeklinde hazırlayacağız. Birinci çalışmamız bu olacak. İkinci çalışmamız, daha zamana yaydığımız, geniş bir teknik çalışma ekibiyle beraber gelecekte de bu zirai don ve benzeri olaylarla halkımız karşılaştığında bugünden ne gibi önlemler almamız gerekiyor, teknik önlemler, mevzuat olarak yapılması gereken çalışmalar ve üreticilerin belki de alması gereken önlemler noktasında olacak." sözlerini sarf etti.

Korkmaz, ön rapor ve nihai raporun birbirinden bağımsız olmayacağını da vurguladı.

"Tarımsal üretim en önemli bir mesele haline geldi"

Üreticinin karşılaştığı riskleri azaltmak için kurulan Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) devlet destekli bir sigorta sistemi olduğunu aktaran Korkmaz, bu sistemin arzu edilen ölçüde yaygınlaştırılamadığını dile getirdi.

Bunun değişik nedenlerinin olduğunu anlatan Korkmaz, "Sistemden kaynaklanan sebepler olabilir, halkımızın sigorta bilinci bakımından etkinsizliği olabilir çünkü devlet büyük ölçüde karşılamasına rağmen bu sigortacılığın yaygınlaşmamasının başka sebepleri de olabilir, bunları masaya yatıracağız." diye konuştu.

Tarımsal üretimin artık zorlaştığını belirten Korkmaz, tarımsal üretimi etkileyen küresel iklim değişikliği ve kırsaldan kente göçe dikkati çekti.

Korkmaz, tarımsal ve kırsal kalkınmanın önemine değinerek, şöyle konuştu:

"İnsanlar, belirli bir üretim ölçeğinde olmak kaydıyla bu ürünü ürettikleri zaman 'Acaba bu ürünümüz piyasada para eder mi etmez mi, ürünü ürettiğimiz zaman başımıza bir şey gelse ne yaparız?' gibi düşünmeden, bunun minimum geliri garanti edecek bir sistemi yapıyor olması lazım.

Tarımsal üretim, sadece bir üretim değil gıdanın stratejik ve güvenlik meselesi olduğu bir çağda en önemli bir mesele haline geldi. Bu bakış açısıyla biz de bu komisyon çalışmalarıyla oluşturacağımız raporumuzu Meclis'imize arz edeceğiz. Bunun çalışmalarımız bittiği zaman sadece araştırma komisyonunun, Meclis'in raflarına girmiş bir rapor değil, bundan sonra yapılacak tarım ve kırsal çalışmalarda zemin oluşturacak güçlü, teknik, akademik ve politik niteliği olan bir rapor olmasını arzu ediyorum."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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