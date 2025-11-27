TBMM, Vergi Düzenlemeleri Üzerine Toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vergi düzenlemelerinin yer aldığı, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, vergi düzenlemelerinin de yer aldığı, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ile siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığına sunduğu önerge üzerine yapılın görüşmelerin tamamlamasının ardından teklifin birinci bölümüne geçildi. Teklifin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, danışma kurulu önerisini okuttu. Öneriye göre; TBMM Genel Kurulu 27 Kasım tarihinde çalışmayacak. Önerinin kabul edilmesiyle birlikte Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 2 Aralık Salı günü toplanmak üzere kapattı.