TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan Kanun Teklifi Geçti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler sona erdi ve kanun teklifi, AK Parti ve MHP oyları ile kabul edildi. Teklifin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.
TEKLİF, KOMİSYON DA KABUL EDİLDİ
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin sona ermesinin ardından teklifin maddelerine geçildi. Muhalefet milletvekillerinin maddeler üzerine ayrı ayrı sunduğu değişiklik önergeleri kabul edilmedi. Ardından teklifin tümü oylamaya açıldı. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla teklif, komisyonda kabul edildi.
Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika