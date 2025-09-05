TBMM Komisyonu, İşçi ve Memur Sendikalarını Dinleyecek

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, haftaya gerçekleştirilecek işçi ve memur sendikaları ile oda ve dernek temsilcilerini dinleyecek.

TBMM kaynaklarından alınan bilgilere göre; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 11 Eylül 2025 Perşembe ve 12 Eylül 2025 Cuma günleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Komisyonun 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 8'inci toplantısında; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 9'uncu toplantısında ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlenecek.