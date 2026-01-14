TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "bağımlılıkla mücadele", İYİ Partinin "gümrük düzenlemeleri", Dem Parti'nin "emekliler" ile CHP'nin "elektrik dağıtım sistemi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, son gümrük düzenlemeleriyle, posta veya hızlı kargo yoluyla yurt dışından bireysel amaçla ürün temin etmenin fiilen imkansız hale getirildiğini öne sürdü.

Yeni düzenlemenin milyonlarca vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkilediğini savunan Olgun, "Vatandaşın 5-10 avroluk bir ürün için ürün bedelinin katbekat üzerinde maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığı bir uygulamaya ticaret politikası diyemezsiniz. Bu açıkça erişim engelidir, bu ekonomi yönetimi değil yasakçılıktır. Bu düzenlemeyle bireysel kullanıma mahsus ürünler ticari ithalatla aynı hukuki rejime tabi kılınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasına ilişkin kararın özellikle genç girişimcileri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, milyonlarca kişinin itirazlarına rağmen iktidarın bu konuda bir adım atmadığını söyledi.

Dem Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, kararın gerekçesinin yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi olarak açıklandığını dile getirerek, "Gerçekleri konuşun, yandaşı büyütmek için göz diktiğiniz halkın 1500 lirasından da elinizi çekin." diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, İYİ Parti'nin önergesini desteklediklerini kaydederek, e-ticarette gümrük muafiyetinin yeniden 150 avroya çıkarılması gerektiğini savundu.

"Denetimlerde, ürünlerde yüzde 81 oranında kanserojen madde tespit edilmiştir"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise gümrük düzenlemelerinin dünyadaki dış ticaret rejimlerine ve bu alandaki denetimlere uygun olarak vatandaşın sağlık ve güvenliğini koruma refleksiyle yapıldığını belirtti.

Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetimlerde, ürünlerde yüzde 81 oranında kanserojen madde, kurşun, toksik gibi malzemeler tespit edilmiştir. Sizce bunun tedbirini almasaydık da vatandaşlarımıza güvensiz, sağlıksız ürünleri sağlamaya devam mı etseydik? Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler de bu konuda tedbirler almış. Bunların farkında mısınız? AB, temmuzdan itibaren her ürün başına 3 avro vergi getiriyor. TEKNOFEST gençliğinin getireceği AR-GE numunelerini de sağlık gereçlerini de ilaçları da eğitim çalışmalarını da bu düzenlemenin kapsamı dışında tuttuk. Gençlerimiz numunelerini de parçalarını da daha kolay bir şekilde getirmeye devam edecekler."

Vatandaşların güvensiz ürünlerle muhatap olmasını, hanelere güvensiz ürünlerin girmesini önlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Altunyaldız, Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat ülkesi olarak yoluna devam etmesini sağlamaya kararlı ve azimli olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.