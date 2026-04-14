TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Esnaflar", İYİ Parti'nin "Kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmamaları", Dem Parti'nin "Enflasyon" ve CHP'nin "Bursa Büyükşehir Belediyesi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Türkiye'de çalışan nüfusun yarısının asgari ücretle ya da daha azıyla geçinmek zorunda olduğunu ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Türkiye'de vergi sisteminin adaletsiz olduğunu savunan Kok, açlık sınırının 33 bin liraya dayandığını, böyle bir ortamda geçinebilmek için bir evde herkesin çalışması gerektiğini savundu.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, DEM Parti'nin asgari ücretlilerin içinde bulunduğu durumu anlatmak için Meclis'i göreve çağıran önergesini desteklediklerini belirtti.

Vatandaşların en yüksek para banknotuyla bir kilogram biber alamadığını, asgari ücretin son 2 yıldır özellikle Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) şaibeli enflasyonuna ezdirildiğini ileri süren Ün, "Asgari ücretli daha bugünden yılbaşına göre 2 bin 559 liralık bir alım gücünü kaybetmiş durumda. O zaman enflasyona göre asgari ücret düzenlemesini yapmak zorundasınız. Faturanın daha fazla çalışana kesilmemesi için asgari ücrete zam şarttır. Asgari ücrete ara zam için mücadele etmek bu Meclis'in görevidir." diye konuştu.

"En düşük emekli maaşı açlık sınırının altında, güncelleme ihtiyacı vardır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti hükümetleri ve siyasetçilerinin en iyi yaptığı şeyin bahane üretmek olduğunu iddia ederek, "ekonominin iyi gidiyormuş ancak İran'a saldırılar nedeniyle bir kısım bozulma varmış" şeklinde bir algı yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Bu algının yanlış olduğunu ifade eden Usta, "Her şey iyi gidiyor, iyi çalışan bir programımız var da bu savaş nedeniyle programda aksama olacakmış gibi bir yanılgıya düşersek hiçbir şekilde sorunlarımıza çözüm bulamayız." dedi.

Usta, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu savunarak, "En düşük emekli maaşı açlık sınırının altında. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde bir güncelleme ihtiyacı vardır." ifadesini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu, AK Parti'nin Türkiye'de çalışma yaşamını modern köleliğe çevirdiğini ileri sürdü.

Vatandaşın banka ve finans kuruluşlarına borcunun 6 trilyon 437 milyar lirayı bulduğunu aktaran Gürer, "İlk 2 ayda kredi kartı, kredi borçlusu 560 bin kişi takibe düştü. Bankalar, yılın ilk 2 ayında 438 bin borçlu vatandaşı icraya verdi. 24 milyon 612 bin icra dosyası derdest. İçinde bulunduğumuz koşullarda 50 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın geçen dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinde çoğunluk AK Parti'deyken su fiyatlarına zam yapmak istediğini, bu konuda maliyetin belirlenmesi için idari mahkemeye başvurduğunu, idari mahkemeden gelen kararla da zammı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gökçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dönem ise CHP'li Belediye Meclis üyelerinin çoğunlukta olmasından dolayı bu zamlarla ilgili bir maliyet belirlemesi yapmamış ve hemen bununla alakalı bir zam gerçekleştirmiştir. Ben de bu zammın üstüne hemen gittim, idari mahkemeye Sayın Yavaş gibi aynı şekilde başvurdum ve mahkeme şu anda suyun maliyetinin 35,5 lira olduğunu ortaya koydu ve ayrıyeten su zamlarının konut ve iş yerlerinde yüzde 93, 11 tane ayrı abonman grubunda ise yüzde 31 olduğunu mahkeme bilirkişileri ortaya koydu. Bu mahkemeye ise Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 6,5'la zam yaptığını söylemişti. Evet, biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde 1 milyon 250 bin kişiye yakın kişinin indiriminin iptal olduğu yönünde Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Bu, doğruyu maalesef göstermemektedir çünkü neden? 35,5 liralık su fiyatının üstüne yüzde 6 zam koyduğumuz zaman 38 liraya tekabül eder ancak bugün Ankara Büyükşehir Belediyemiz 51 liraya suyu satmaktadır."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, Gökçek'in ifadelerine tepki göstermesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'in istifası üzerine Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü seçildi.

Öte yandan Genel Kurulda, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysal Tipioğlu'nun Özbekistan'a, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetinin de Kırgızistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesine ilişkin 2 TBMM Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Daha sonra Genel Kurulda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.