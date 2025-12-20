TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 1. ve 2. maddeleri kabul edildi.

Teklif üzerine grubu adına söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını ve buna bağlı gelişmeleri değerlendirdi.

"Eve dönüşle" ilgili sürecin hukuki zeminde ilerlemesini "hayati derecede önemli" gördüğünü vurgulayan Ergin, "Önceki iki başarısız girişimin bu yüzden netice alamadığını değerlendiriyorum. Bu nedenle yasa yapım sürecinin hızlandırılmasını öneriyorum." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, ilaç giderlerinin SGK bütçesi içindeki sağlık harcamalarının "en ağır kalemlerinin başında" geldiğine işaret etti.

Türkiye'de sağlık sisteminin mali yükünün tedaviden çok tüketime, önleyicilikten çok sürekli kullanıma doğru sürüklendiğini savunan Akburak, "Halkımız daha fazla ilaç tüketiyor, devlet daha fazla ilaç ödüyor fakat bununla orantılı şekilde sağlıklı bir toplum ortaya çıkmıyor." ifadesini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, sanayicilerle istişarelerinde özellikle ihracat yapan firmaların döviz kurundan ziyade artan işçilik maliyetleri nedeniyle rekabet gücünde zorlandıklarını ifade ettiklerini anlattı.

İş gücü maliyetlerinin doğrudan maliyet yapısını etkilediği bu süreçte nitelikli eleman bulma sorununun da sanayicinin önünde önemli bir başlık halinde durduğunu belirten Ersoy, piyasa koşullarının birçok üretici firmanın bilançosunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Bu durumun borçluluk oranlarını artırdığına ve kredi notlarında düşüşlere yol açtığına dikkati çeken Ersoy, bunun da kredilere erişimi zorlaştırdığını, üretim ve ihracat odaklı firmalar açısından ilave baskı oluşturduğunu söyledi.

Ersoy, "Üretimi, istihdamı ve ülkemizin ekonomik direncini korumak için yerli firmalarımızı desteklememiz büyük önem arz etmektedir." dedi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, elinde ekmek, sepet ve zeytin dalı ile kürsüye geldi.

İktidarın halkın anlattıklarını duymadığını, halkın çilesinin ve derdinin farkında olmadığını savunan Ayan, önündeki sepetin halkın ve barışın sepeti olduğunu söyledi. Ayan, "Bu sepette ekmek mücadelesi var, barış mücadelesi var. Savaş ve barışta unutulmaması gereken bugünün kararı, yarının kaderini doğurur. O halde bugün karar verdiğimiz barış ile yarının kaderini değiştirelim." diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, bütçeyle birlikte "olmayanı varmış gibi gösteren anlayışı" konuştuklarını ileri sürdü.

Son yıllarda vergilerde yüksek artış oranlarının yaşandığını ve halktan toplanan vergilerle önemli gelir elde edildiğini belirten Arslan, "Sorun, kaynağın yokluğunda değil yaratılan kaynağın kimler tarafından nasıl kullanılacağıdır. Burada da iktidar önceliğini ve tercihini ne yazık ki milyonlarca dar gelirli lehine kullanmamıştır." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, iktidarlarının Türkiye'de hayata geçirdiği büyük yatırımları ve projeleri anlattı, muhalefetin bu yatırım ve projeleri kimi zaman hafife aldığını kimi zaman da engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Muhalefetin hayranlık duyduğu isimlerin "Türkiye'nin ve Erdoğan liderliğinin önemini kabul ederken" muhalefetin kendisinin hala bu gerçeği görmekte zorlandığını söyleyen Ok, "Demek ki mesele, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışında değil muhalefetin Türkiye'ye şaşı bakışındadır." ifadesini kullandı.

Ok, "Bu bütçe, masumlara el uzatan, zalimlere set olan bir dış politikanın sonucudur." dedi.

Şahsı adına söz alan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise bütçe teklifini eleştirerek, bütçenin kapitalist sömürüye, zorbalığa, büyük sermayeye ve işbirlikçilerine hizmet ettiğini öne sürdü.

"Kim olursa olsun bu tip olaylar hiçbir şekilde tasvip edilemez"

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapıldığını anımsattı.

Hiçbir şekilde kabul edemeyecekleri bu olaya ilişkin hem Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hem de kendilerinin gerekli soruşturmayı yürüttüklerini belirten Bak, "6222 sayılı yasaya göre o eylemi yapan kişilerle ilgili gerekli araştırma, değerlendirme ve tribünde bulunanlarla ilgili maçtan men cezasından tutun da diğer hususlara kadar bir süreç olacak." açıklamasında bulundu.

Sporun centilmence yürütülmesini engelleyecek eylemlere tamamen karşı durduklarını vurgulayan Bak, "Kim olursa olsun, bu tip olaylar hiçbir şekilde tasvip edilemez. Sporun etik ruhuna, fairplay ruhuna yakışmayan süreçtir, bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Van'a stat inşası için çalışmaların hazırlandığını dile getiren Bak, bu yıl başlamayı planladıklarını, yarım kalan İpekyolu merkezindeki spor kompleksinin inşaatına devam ettiklerini söyledi.

Güncel KYK burs miktarlarını hatırlatan Bak, "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, KYK kredilerinin geri ödemesinde faizin kaldırıldığını anımsattı.