Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, bir ülkenin büyüklüğünün en kırılgan vatandaşına sunduğu koruma kapasitesiyle ölçülebileceğini belirtti. Birtakım somut ve yapısal adımların atılmasının zamanının geldiğini söyleyen Yontar, "DMD ve SMA için ulusal erken tanı ve tarama programları güçlendirilmelidir. Etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişim gecikmeksizin sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır." dedi.

Yontar, yerli gen tedavisi ve ileri biyoteknolojik yatırımların stratejik sanayi politikası haline getirilmesini ve ailelere sürdürülebilir ekonomik ve psikososyal destek sağlanmasını da istedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'a yapılan kamu yatırımlarının sahadaki somut karşılığının şehrin her köşesindeki şantiyelerde görülebileceğini belirtti.

Van için daha iyisini hedeflemeyi esas aldıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Van, daha modern olmalıdır, daha fazla istihdam oluşturmalıdır, bölgesel ticaretin ve enerjinin eğitim merkezi olmalıdır. Bu kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Van'ı ön sıralara taşıyacağız." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'daki çiftçilerin büyük çoğunluğunun 40 yaş üzerinde olduğunu, genç nüfusun köyünü terk ettiğini dile getirdi.

2024'te yapılan bir çalışmaya göre, Afyonkarahisar'ın tarımda, Türkiye sıralamasında 8'inci, Ege Bölgesi sıralamasında birinci olduğunu kaydeden Olgun, "Ancak koşullar bu şekilde devam ederse, genç nüfusumuz kırsala yönlendirilip tarımsal iş gücüne katılmazsa 10 yıl sonra tarlalarımızı ekip içecek insan bulmamız mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı
Cankan'dan hayranlarını üzen haber

Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Burak Özçivit'in Körfez'deki gayrimenkul yatırımları dikkat çekti

Yaptığı milyon dolarlık yatırım dikkat çekti