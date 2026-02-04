TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, dünyanın sadece ekonomik ve askeri rekabetle değil, zihinsel kuşatmalarla da yönetildiğini söyledi. Milletlerin sadece sınırlarını değil, zihniyetlerini de muhafaza etmek zorunda olduğunu vurgulayan Taytak, "Dünyanın tamamına dayatılan dijital alan, masum bir iletişim sahası olmaktan çıkmış, milletlerin kimliğini, iradesini, geleceğini hedef alan bir müdahale alanına dönüşmüştür." dedi.

Dijital platformların toplumsal bölünmeyi ve nefreti hangi yöntemle aktardığını izlemek, ölçmek ve tespit etmek amacıyla nefret ve kutuplaşma ayak izi sisteminin hayata geçirilmesini talep eden Taytak, "16 yaş altı için sosyal medya erişimi sınırlandırılmalı, platformlara yaş doğrulama yükümlülüğü getirilmeli." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı olduğunu anımsattı. Kendisinin de depremde yakınlarını kaybettiğini hatırlatan Yayman, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalara değinen Yayman, bugün gelinen noktada 455 bin evin ve iş yerinin anahtarının teslim edildiğini belirtti. Yayman, "Biz sadece evleri, iş yerlerini değil, aynı zamanda yeni bir hayatı ve şehirleri inşa etmeye çalışıyoruz. Buradaki tarifsiz acıları dindirmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Başta Hatay olmak üzere tüm deprem bölgesi küllerinden yeniden doğmakta ve yeniden ayağa kalkmaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.

Yayman, depremler sonrası "enkaz kaldırılamaz", "yeni konutlar teslim edilemez" denildiğini ancak bunların gerçekleştirildiğini ifade eden Yayman, "Bugün bu evler verildiyse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde verilmiştir. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." sözlerini sarf etti.

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bugün o deprem konutları yapıldıysa 86 milyonun vergisine borçluyuz." ifadesini kullandı.

Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,"AK Parti'nin yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın liderliğini kimsenin küçümsemesine ve görmezden gelmesine de tahammül edemeyiz. Bu, millete hakarettir." dedi.

Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra Genel Kurulda TBMM Başkanvekili Bingöl, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a gündem dışı söz verdi. Bu sırada Bingöl ile AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından gündem dışı konuşan CHP'li Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Elazığ milletvekillerini Bakanlığa davet ederek, Elazığ'ın 2026 yılı içerisinde yeni sanayi alanı olarak ilan edileceğini söylediğini aktardı. Erol, Kacır'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kentin sorunlarının bitmediğini söyleyen Erol, "Çimento fabrikasının kaldırılmasını hızlandırmalıyız. Elazığ'ın su sorununu çözmeliyiz." şeklinde konuştu.