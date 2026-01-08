Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu, yatırım konularını ve çeşitli bölgelerdeki trafik sorunlarını ele aldı. MHP ve CHP milletvekilleri bölgelerinde yaşanan sorunları ve çalışmalarını aktardı. AK Parti milletvekili ise Erzincan'daki kayak merkezine yapılan yatırımları vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı'ya yapılan yatırımları anlattı. Çevre yolunun tamamlanmasıyla şehrin yükünün merkezden alınacağını belirten Yılık, Lise Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun günlük hayatın ritmini azalttığını, buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te bir binanın çökmesi nedeniyle tedbir amaçlı bölgedeki çok sayıda bina ve iş yerinin boşaltıldığını anımsattı. Boşaltılan binalarda yaşayanların hala evlerine dönemediği için mağdur olduklarını aktaran Kanko, "binanın metro inşaatı nedeniyle çöktüğünü" öne sürdü.

Ak Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ergan Dağı Kayak Merkezinin Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir kayak merkezi olduğunu dile getirdi.

Ergan Dağı'na yapılan yatırımlara değinen Karaman, kayak merkezinin prestijini zirveye taşıyan 5 yıldızlı bir otel ile restoran tesislerinin açılışlarının yapıldığını anımsattı. Başta futbol olmak üzere tüm branşlarda sporculara modern imkanlar sunacak yatırımların yapıldığını belirten Karaman, bu yatırımların da yerli ve yabancı takımların kamp tercihlerinde Erzincan'ı cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Fırtına önüne geleni savurdu, lüks tekneler böyle alabora oldu
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
İsviçre'deki yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı

Yangın faciasında 40 kişi ölürken işletmeci para kasasıyla kaçtı
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor