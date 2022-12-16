TBMM Genel Kurulu'nda, 'yargı bağımsızlığı' tartışması (2)

BAKAN NEBATİ SORULARI YANITLADI

Genel Kurul'da, bütçe görüşmelerinin son bölümünde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada; milletvekillerinin soru ve önerilerine daha sonra yanıt vereceğini kaydederek, "TÜİK, varlık barışı, Türkiye Ekonomi Modeli, kur korumalı mevduat, net hata ve noksan, bütçemiz, 2022 verileri, 2023 beklentileri ve buna ilişkin olarak dile getirilmiş olan her türlü önerilerinize ilişkin olarak gerek yazılı olarak gerekse de medya ve sosyal medya üzerinden açıklamalarımızı yaparız" dedi.

Bakan Nebati'nin, konuşmasının ardından 2023 Yılı Bütçe Teklifi'nin maddeleri oylanarak kabul edildi. Bütçe maratonu, yarın yapılacak görüşmelerin ardından tamamlanmış olacak.