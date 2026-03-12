TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisinin "gıda enflasyonu", İYİ Parti'nin "doğal gaz ve enerji arzı", DEM Parti'nin "Türkiye-İran sınır kapıları" ve CHP'nin "kamu görevlilerinin yargılanmaları" hakkında grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'nin enflasyonda dünya sıralamasında ilk beşte yer aldığını söyledi. Ekmen, "Pandemi dendi, savaş dendi ama savaşın ortaya çıktığı ülkelerde bile gıda enflasyonu Türkiye'nin oldukça gerisinde." dedi.

Türkiye'de çiftçi yaşının 58'i bulduğunu belirten Ekmen, hayvancılık gibi çiftçiliğin de yaşlılık mesleğine döndüğünü kaydetti.

Hürmüz Boğazı krizi sonrası Türkiye'de bazı tedbirlerin açıklandığını ancak tarım ve hayvancılık alanında tedbir açıklanmadığını dile getiren Ekmen, "Çiftçinin değeri borsadaki yatırımcı kadar, bankacılık sektörü kadar, faiz geliriyle hayatını idame ettirenler kadar yok mu? Çiftçi deyip geçmeyin, çiftçiden ihmal ettiğimiz her kuruş, gıda enflasyonu olarak dar gelirliyi vuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, tarımda yüksek girdi maliyeti karşısında verilen desteklerin yetersiz kaldığını, gerekli üretim planlamalarının yapılamadığını öne sürdü. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla Orta Doğu'da başlayan savaşın tarım sektöründe geçen yıl olduğu gibi bütün hesapları altüst ettiğini dile getiren Kocamaz, "İktidar çiftçilerimize yönelik olağanüstü destek programını derhal açıklamalı, gübre, tohum, mazot destekleri artırılmalı, özellikle tarım sektöründe ÖTV ve KDV kaldırılmalı." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, gıda enflasyonuyla ilgili verilen önerinin önemli olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hatırlatan Çubuk, "Biz bu savaşın ekonomisini konuşmak zorundayız. Bu savaşın ekonomisi, emperyalist kapitalizmin içine girdiği krizi bu coğrafyada çözmek istemesidir. Kendi evine ateş düşmesin ama bizim evlerimiz de ferah bir an yaşamasın istemesidir." ifadelerini kullandı.

"Çiftçi bu fiyatlara rağmen gübreyi arasa da bulamıyor"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçinin zor günler geçirdiğini, bu yıl savaşın ağır faturasını ödediğini dile getirdi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin sadece bir askeri kriz olmadığını dile getiren Barut, dünya petrolünün, enerjisinin ve gübresinin bu dar geçitten taşındığını söyledi.

Bu hatta yaşanan bir krizin enerji fiyatlarını, gübre ve petrol fiyatlarını fırlattığını dile getiren Barut, şöyle konuştu:

"Biz petrolde, doğal gazda ve gübrede dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu dışa bağımlılıktan dolayı da artan gübre ve mazot fiyatları çiftçimizi çok zor durumda bırakmıştır ve işin içinden çıkılmaz bir duruma sokmuştur. Daha beş yıl önce gübre fiyatları, özellikle üre gübresinin tonu 3 bin lirayken, şu anda tonu 30 bin liraya gelmiştir. Savaş bandında, zaman içerisinde dahi yüzde 20 civarında gübrede fiyatlar artmıştır. Şu anda çiftçi bu fiyatlara rağmen gübreyi arasa da bulamıyor, eline de geçiremiyor. Tam da ekim dönemi."

"Finansal dengeyi koruyarak tarladaki emeği de korumaya çalıştık"

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, dünyada son 50 yılın en büyük enerji ve gıda şoklarından birinin yaşandığını, Hürmüz Boğazı eksenli gelişen jeopolitik krizin, küresel tedarik zincirlerini sarstığını belirtti.

Türkiye'nin krizin ilk anından itibaren teyakkuza geçtiğini kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Finansal istikrar tarladaki üretimin en büyük teminatıdır. Eleştirilerin aksine, borsa, döviz ve faiz oranları üzerine aldığımız hızlı önlemler sermayeyi değil, doğrudan çiftçilerimizin cebini ve ekonomik öngörülebilirliğini korumak içindir. Döviz kurundaki aşırı oynaklığı durdurmadan çiftçimizin gübre ve mazot maliyetini sabitleyemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Biz, finansal dengeyi koruyarak aslında tarladaki emeği de korumaya çalıştık."

Hükümetimiz, enerjideki yüzde 36'lık artışın tarıma etkisini sübvanse etmek için devrimsel adımlar atmıştır. Gübre stoklarımızda ve arzında bir sıkıntının yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. Gerek üst gerekse taban gübre stoklarımız çiftçilerimizin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Gübrede doğrudan destek 2026 bahar dönemi için nakdi destekler maliyet artış oranında revize edilmiştir."

Öte yandan CHP'nin grup önerisinin oylaması öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın arasında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanması talebine yönelik tartışma yaşandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, daha sonra gündemde yer alan diğer kanun tekliflerinin isimlerini okudu. Komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi, 24 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.