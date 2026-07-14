TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Dem Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Hakkari'nin ekonomisi "en kötü" illerden olduğunu savunarak, kentin altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, hayatını kaybeden Artvinli iş insanı İsmet Acar'ı andı. Acar'ın insanların hayatına dokunduğunu ifade eden Bayraktutan, Acar'a Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, hainlerin 15 Temmuz'da milletin özgürlüğüne düşkünlüğünü hesap edemediklerini, cesaretini ve gözü karalığını hafife aldıklarını belirtti.

15 Temmuz'da sadece fiziki mücadele verilmediğini kaydeden Şahin, "15 Temmuz'u anlatırken yalnızca tanklardan, bombalardan, uçaklardan bahsetmek yetmez, asıl anlatılması gereken o gece ortaya çıkan iradedir, o gece ortaya çıkan milletimizin asil ruhudur." ifadesini kullandı.