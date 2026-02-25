Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, " Filistin'e dünyada en çok yardım yapan ülke biziz, bunu yapmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet dileyerek olayla ilgili teknik inceleme yapılmasını, adli sürecin şeffaflık ve ciddiyetle yürütülmesini istedi.

TÜİK'in evlenme ve boşanma rakamlarını aktaran Ekmen, 2024'te evlenme oranının düştüğünü, buna karşı boşanmalarda artış olduğunu, ortaya çıkan tablonun oldukça endişe verici boyuta ulaştığını kaydetti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Ekmen, "Derinleşen ekonomik sorunların, toplumun içinde bulunduğu güven bunalımının, geçen yıl neredeyse 70 milyon kutuyu aşan antidepresan kullanımına sebep olan sorunların iktidarın gündeminde olmadığını görüyoruz." dedi.

Bazı televizyon kanallarındaki gündüz kuşağı programlarını da eleştiren Ekmen, "Doğrudan kamu bankalarıyla finanse edilen, iktidarın gündemindeki bir kanalın yaptıklarını iktidardan ayrıştırmamız mümkün değildir. Üstelik RTÜK'ün muhalif kanal yayın organlarına çok basit gerekçelerle çok yüksek cezalar kesildiği bir dönemde bu kanallara herhangi bir ceza kesilmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, et fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, Türkiye'nin et fiyatlarının en pahalı olduğu ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en fazla sığır ithal eden ülke olduğunu aktaran Çömez, "Geçen sene 750 bin angus ithal edildi, bu yıl da yaklaşık 500 bin angus ithal edilecek. Neden Avrupa'dan et ithal etmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Hükümetin tarım politikalarını da eleştiren Çömez, 1990 ile 2002 yılları arasında Türkiye'nin tarım ürünlerinde 6,2 milyar dolar ihracat fazlası verdiğini, 2002'den bugüne kadar ise tarımsal üretimde 58 milyar dolarlık dış ticaret açığının oluştuğunu aktardı.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projelerinin önemini anlattı.

Bu projelerin sıradan değil, köylüyü canlandıracak, üretim zincirine daha güçlü dahil edecek adımlar olduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu:

"Bizim anlayışımızda toprak sadece alınıp satılan, olduğu gibi duran bir alan değildir, vatandır. Üretim ise bu vatanın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır. Yıllar yılı gençlerimiz 'köyde para kazanmak istiyoruz ancak olanak bulamıyoruz' diyerek baba ocaklarını terk etti. Büyükşehirlerin, rezidansların arasında doğduğu topraklardan uzak kaldı. Hayata geçirilen projeler bu gidişata 'dur' diyen bir iradenin doğduğun yeri doyduğun yer yapma mücadelesinin eseridir. Bu çalışmayla atıl kalan ağılların kapısı yeniden açılıyor, üreticimizin elindeki küçük sürüler desteklenip asgari 100 başa tamamlanıyor. Böylece çiftçimiz günü kurtaran değil, kar eden işletme sahiplerine dönüşüyor."

"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine ilişkin Kılıç, "Önümüzdeki 3 yıl içinde 150 bin küçükbaş hayvan TİGEM güvencesiyle üreticilere dağıtılacak." dedi."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığının kararıyla görevden alınan bazı belediye başkanlarını anımsatarak, kayyum uygulamalarını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, hükümetin dış politikasını eleştirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamalarını anımsatan Emir, "Türkiye'nin, Filistin, İsrail ve Gazze politikası 'Trump'tan meşruiyet kazanma' adı altında rehin alınmıştır. Türkiye sessizleşmiştir, boyun eğmiştir ve Türkiye'nin Filistinlilerin olmadığı, Filistinlilerin topraksızlaştırılmasına dönük olan Barış Kurulu'nda bu şekilde yer alması da aslında bu boyun eğmişliğin açık bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini de paylaşan Emir, emekli maaşının 20, asgari ücretin 28 bin lira olmasını "utanç verici" olarak niteledi.

Emir, "28 Şubat, başörtüsü yasağı, dindarlara yapılan baskılar" gibi tartışmaların artık bittiğini, Türkiye'nin bu tartışmalardan birliğiyle, bütünlüğüyle ve demokrasisiyle çıktığını söyledi.

"Filistin davasını sonuna kadar savunacağız"

Eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise AK Parti'nin iktidar olduğu 23 yılda 4,66 trilyon lira maliyetli 10 bin 984 adet tesis tamamlandığını kaydetti.

Şahin, bu tesislerle son 23 yılda 2,5 milyon hektar alanın sulamaya açıldığını, 2,2 milyon kişiye de tarımsal istihdam sağlandığını belirtti.

İktidarın, Filistin politikasına ilişkin eleştirilere de cevap veren Usta, şöyle konuştu:

"Filistin'e dünyada en çok yardım yapan ülke biziz, bunu yapmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın Filistin davasını sonuna kadar savunacak ve özgürleşene kadar da devam edeceğiz. Amerika'daki büyükelçinin yaptığı açıklamaya Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı öncülükle birlikte 14'ü aşkın ülkenin bakanları bir kınama mesajı ve ortak bir bildiri yayınlandı. Bu Dışişleri Bakanımızın koordinasyonunda yapıldı."

Yapılan ortak açıklamada, bu açıklamanın 'kabul edilemez' olduğunu ve bu toprakların işgaline kesinlikle müsaade edilemeyeceğini söylüyorlar. Dış politikayı yönetmek bir akıl ister, bir basiret ister, ciddi bir siyasi tecrübe ve beceri ister. Bugüne kadar yaptığımız her adımımız bugün Suriye'nin geldiği durumda ne kadar başarılı bir dış politika yürüttüğümüzün ve bunun sonuçlarının da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesidir."

28 Şubat uygulamalarını da hatırlatan Usta, "28 Şubat'ı, siz bitiremediniz, geçen hafta çıktınız, hala laiklik üzerinden tartışmalar başlattınız. Biz 28 Şubat'ı iliklerimize kadar yaşadık ama bugünkü gelen Türkiye'ye 'yeni Türkiye' dedik. 'Artık 28 Şubatlar yaşanmayacak ve bunun için hep birlikte, ortak akılla yürünüyor' dedik." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda, daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.