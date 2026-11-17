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TBMM Genel Kurulunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşme takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda bütçe görüşmeleri, 7 Aralık Pazartesi saat 11.00'de başlayacak.

Genel Kurul, resmi tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Görüşmeler kesintisiz şekilde 14 gün sürecek ve 20 Aralık Pazar tamamlanacak.

Başlangıçta bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmaksızın yapılacak. Siyasi parti grupları ve yürütmeye, istemleri halinde 70 dakika süre verilecek. Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek. Kişisel konuşmalar 10'ar dakika olacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 9 turda tamamlanacak, turların bitiminden sonra bütçe ve kesin hesap kanun teklifi maddeleri oylanacak. Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 55'er, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak. Her tur için soru-cevap işlemi 15 dakika soru, 15 dakika cevapla sınırlandırılacak.

Bütçe görüşmelerinin sonunda da siyasi parti gruplarına ve yürütmeye 70 dakika süre verilecek. Bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecek.

Görüşmelerin ilk ve son günü dışında yapılan konuşmalarda milletvekillerine ilave süre verilmeyecek.

Tur görüşmelerinin yapıldığı birleşimlerde grup başkanvekillerine görüşmelerin sonunda 6'şar dakika süre verilecek.

Genel Kurulda, Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA