TBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki gemilerin saldırılara uğramasına ilişkin, "Savaşın özellikle Karadeniz'de sivil taşımacılığa sıçraması bir endişe kaynağıdır. Çatışmaların ülkemizin münhasır ekonomik bölgesine sıçraması asla kabul edilemez." dedi.

Fuat Oktay başkanlığında toplanan komisyonda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifi kabul edildi.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın devam ettiğini, bazı barış girişimlerinin yapıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 28 maddelik bir belgenin Ukrayna ve Rusya tarafına geçen ay iletildiğini anımsattı.

Söz konusu belgeye Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin karşı çıktığını aktaran Oktay, Ukrayna ve Rusya liderlerinin ABD'li temsilcilerle müzakereleri devam ettirdiğini hatırlattı.

Oktay, şöyle konuştu:

"Bir yandan bu süreç devam ederken, savaşın özellikle Karadeniz'de sivil taşımacılığa sıçraması bir endişe kaynağıdır. Çatışmaların ülkemizin münhasır ekonomik bölgesine sıçraması asla kabul edilemez. Bu tür saldırılar, tüm kıyıdaşlar için deniz trafiği, can ve mal güvenliği açısından son derece tehlikelidir. Bu konuda taraflarla gerekli temaslar yapılmaktadır. Karadeniz'in tüm kıyıdaşlar için bir barış alanı olarak kalması önemlidir. Bu kapsamda, Türkiye olarak, savaşan iki tarafı masada buluşturarak, her iki ülkenin de kabul edebileceği bir ateşkesin ve barışın sağlanması için çabalarımızı ve katkılarımızı sürdürüyoruz."

Gazze meselesinde 20 maddelik Barış Planı'nın BM Güvenlik Konseyi tarafından 17 Kasım 2025 tarihinde onaylandığını anımsatan Oktay, "Bunun 'kalıcı barış' için bir fırsat penceresi olmasını ümit ediyoruz." dedi.

İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik saldırı ve hak ihlallerini sürdürdüğünü aktaran Oktay, Filistinlilere yönelik soykırım ve baskıyı sonlandırması ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttırılması yönünde Türk hükümetinin yoğun çaba harcadığını vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde "Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu" adlı bir daimi alt komisyonunun kurulması hakkında verilen bir önerge olduğunu belirten Oktay, önerge ve gerekçesini okuttu.

Oktay, komisyonun bir önceki dönemde kurulduğunu ancak arzu edilen performansı alamadıklarını, komisyonun bu dönem kurulması halinde daha aktif çalışması için görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Kurmuş olmak için kurmanın hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı.

Milletvekillerinin alt komisyona ilişkin görüşlerini bildirmesinin ardından, yapılan oylamada komisyonun kurulması kararlaştırıldı.

Kanun teklifleri

TBMM Dışişleri Komisyonunda 7 kanun teklifi görüşüldü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, kanun tekliflerine ilişkin komisyona bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Afrika'ya yönelik bir eylem planlarının bulunduğunu, fakat bu planların yetersiz kaldığını gördüklerini belirten Ekinci, bu planların geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ekinci, özellikle Afrika kıtasındaki madenler ve limanlar açısından kritik bölgelere yapılabilecek yatırımlar bağlamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki dönemde bir arzda bulunulmasının planlandığını söyledi.

Komisyonda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifi kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/2990 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/2991 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/2996 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 28 Nisan 1992 Tarihinde Bişkek'te İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3295 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3297 esas numaralı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3385 esas numaralı "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3392 esas numaralı "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"