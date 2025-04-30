TBMM Dışişleri Komisyonu, 6 kanun teklifini kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, " Türkiye, Suriye'de tüm etnik, mezhepsel ve dini grupları içerisine alacak, kapsayıcı bir hükümetin tesisi konusunda Suriye'deki yeni yönetime telkinde bulunmaktadır." dedi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, toplantının başlangıcında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını giderek tek taraflı radikal kararlarla yürütmeye çalıştığını söyledi.

Ticaret savaşlarının dünya ekonomisi açısından endişe yarattığını belirten Oktay, ABD yönetiminin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda takındığı tavır ve NATO'nun işlevselliğini sorgulayan söylemlerinin, Avrupa ülkelerinin güvenlik politikalarını gözden geçirmeleri açısından yeni arayışlara girmelerine yol açtığını ifade etti.

Oktay, ABD yönetiminin barışı sağlamaya yönelik girişimlerine rağmen Ukrayna-Rusya Savaşı'nın halen devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin de bu savaşa diplomatik bir çözüm bulunması için ciddi çabalar gösterdiğini ancak Batılı ülkelerin aksi yöndeki politikaları nedeniyle barışın sağlanamadığını söyledi.

Gazze'de 19 Ocak'taki geçici ateşkesin ardından İsrail'in sözünü tutmadığını ve katliamlarını sürdürdüğünü ifade eden Oktay, Türkiye'nin, tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yoğun gayret gösterdiklerine dikkati çekerek, "Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede gerek ikili gerek bölgesel düzeyde girişimleri sürdürmekteyiz. Suriye'deki tüm güçlerin merkezi yönetimin kontrolüne girmesi ve terör unsurlarının silahlarını bırakarak kendilerini tasfiye etmeleri büyük önem taşımaktadır. Son günlerde Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliği endişeyle takip ediyor, gerginliğin bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kabul edilen kanun teklifleri

TBMM Dışişleri Komisyonunda daha sonra 6 kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasının Tadiline Dair 23/5/2023 Tarihli ve F/BG/2023/04 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi'nin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

Görüşmelerden

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Komisyonda, kanun tekliflerine ilişkin bilgilendirme yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında stratejik ortaklıklar olduğunu, ilişkilerin her alanda ivme kazandığını belirten Duran, BAE'de 15 bin Türk vatandaşının yaşadığına dikkati çekti. BAE ile suçla mücadele alanında işbirliğine gitmeyi hedeflediklerini söyleyen Duran, Türkiye'nin BAE'den son 10 yıl içinde 15 kişinin iadesini talep ettiğini bildirdi.

Duran, bir soru üzerine, Gabon ile ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 109 milyon dolar olduğunu, bunun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Afrika Kalkınma Fonu'na ilişkin kanun teklifine dair ise Duran, "Fon'un finansal piyasalardan borçlanması sonucunda yararlanıcı ülkelerin borçlanma talepleri karşılanacak, kredi kullanma imkanı olmayan ülkelere daha fazla hibe akışı sağlanacak, fonun kaynakları çeşitlenecek." diye konuştu.

Başka bir soru üzerine, Suriye'nin yeni bir döneme geçtiğine işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"14 yıllık bir sürecin sonunda yaraların sarılması ve ülkenin kalkındırılması, aslında yeni baştan inşa edilmesi gerekiyor. Türkiye, bu çerçevede yeni Suriye hükümetine destek veren ve bu geçiş sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesi için çaba gösteren bir konumda. Güvenlik ve istikrarın temin edilmesi, önemli bir konu. Bu hassas durumda çeşitli aktörlerin bu durumu kırılgan hale getirecek, suistimal edecek çabalarına şahit olunuyor. Türkiye, yönetimin bu tür güvenlik sorunlarını aşması için olumlu katkıda bulundu. Türkiye'nin bu konuda politikası çok net. Türkiye, Suriye'de, tüm etnik, mezhepsel ve dini grupları içerisine alacak kapsayıcı bir hükümetin tesisi konusunda Suriye'deki yeni yönetime telkinde bulunmaktadır."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'deki Filistinli sayısına yönelik bir soruya, "Bu, İçişleri Bakanlığının bünyesinde olan bir husus olmakla birlikte benim elimdeki bilgiler, 7 Ekim'den bu yana doğum tescili yoluyla TC kimliği verilen Filistinli sayısının 53 olduğu, vatandaşlık başvurusu olumlu sonuçlanarak kendisine Türkiye Cumhuriyeti kimliği verilen Filistinli sayısının 40 olduğu ve toplamda 93 yeni Filistin kökenli vatandaşımızın olduğu anlaşılmaktadır." yanıtını verdi.