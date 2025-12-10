Haberler

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Milletvekilleri arasında yoklama talebi üzerine kısa tartışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Görüşmeler öncesi CHP milletvekilleri yoklama talep etti. Yapılan oylamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci oylamada toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine Bingöl, görüşmelere geçileceğini bildirdi.

Görüşmeler öncesi AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında "yoklama talebine" ilişkin kısa süreli tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu aldı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
title