Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Görüşmeler öncesi CHP milletvekilleri yoklama talep etti. Yapılan oylamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi.

Aranın ardından yapılan ikinci oylamada toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine Bingöl, görüşmelere geçileceğini bildirdi.

Görüşmeler öncesi AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında "yoklama talebine" ilişkin kısa süreli tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu; Helal Akreditasyon Kurumu ile Rekabet Kurumunun bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu aldı.