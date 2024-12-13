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Meclis'te ilginç anlar: Kürsüye patatesle çıktı

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Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüye patates ile çıkan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Milli Savunma, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye devam ediyor.

KÜRSÜYE PATATES İLE ÇIKTI

Görüşmeler sırasında partisi adına söz alan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dikkat çeken bir konuşma yaptı. Kürsüye marketten alınma iki adet birer kilo ağırlığındaki patates poşeti ile çıkan Gürer, üreticilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

"ÇİFTÇİ ÜRETTİĞİNDEN PARA KAZANAMIYOR, TÜKETİCİ KAZIKLANIYOR"

Gürer, "Dün gittim, patatesin kilosu bir markette 32 liraya, bir markette 15 liraya satılıyor. Çitçimiziz 6 liraya mal ettiği patates depoda 3 liraya alıcı bulmuyor. Yani çiftçi ürettiğinden para kazanamıyor, tüketici kazıklanıyor, her gün fahiş fiyat, fahiş fiyat diyen iktidar bu süreci seyrediyor. Ortada vurgun vuranlar var ama üretenler yok ediliyor." dedi.

Meclis'te ilginç anlar: Kürsüye patatesle çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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