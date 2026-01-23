Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda "maket tabut" tartışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'maket tabut' tartışması nedeniyle gergin anlar yaşandı. CHP'li Veli Ağbaba'nın kürsüdeki eylemi, AK Partili vekillerin tepkisini aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında "maket tabut" tartışması nedeniyle tansiyon yükseldi.

Emekli aylığı düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında "maket tabut" tartışması yaşandı. Kanun teklifine ilişkin konuşma yapmak üzere "maket tabutla" kürsüye gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya eylemin Meclis içtüzüğüne aykırı olması nedeniyle AK Partili milletvekilleri engel olmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri karşı karşıya geldi. Yaklaşık 10 dakika süren tartışmanın devam etmesi üzerine Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime 5 dakika ara verdi. Birleşimin ardından kanun teklifi görüşmeleri tartışmalı şekilde devam etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor