TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'da kiraz üreticilerinin ürün bolluğu yaşadığını ancak bunun üreticiye kazanç olarak dönmediğini söyledi. İhracatı yapılan kiraz için açıklanan alım fiyatının düşük olduğunu ifade eden Olgun, bu fiyatın üreticinin giderlerini karşılamaktan uzak olduğunu savundu.

Olgun, "Üretici, bahçesinde aylarca emek veriyor, riski üstleniyor ama kazanan yine aracılar oluyor. Ürün bolken fiyatın düşmesi çiftçinin alın terinin değersizleştirilmesidir. Mazotun fiyatı üreticinin belini bükmüş, gübre ve zirai ilaç maliyetleri katlanmış, nakliye giderleri dayanılmaz hale gelmişken kiraz üreticisi ürününü dalında bırakma ile zararına satmak arasında sıkıştırılamaz." diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, 2023-2025 yıllarında Şanlıurfa'da tamamlanan projeler için 18 milyar 506 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. 2026 yılında tamamlanan projelerin büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar liraya ulaştığını ifade eden Yazmacı, bununla da yetinmediklerini vurgulayarak, "Şanlıurfa'nın dört bir yanında toplam proje bedeli 93 milyar 150 milyon lirayı aşan dev yatırımların yapımı aralıksız sürüyor." dedi.

Şanlıurfa'yı bölgenin sağlık üssü haline getirdiklerini dile getiren Yazmacı, bu kapsamda sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yazmacı, "1700 yataklı şehir hastanemiz, yüzde 95 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra ilçelerimizde yapımı devam eden hastanelerimiz, çok sayıda aile sağlığı merkezimiz ve 112 acil sağlık tesislerimiz hızla yükseliyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da elektrik kesintileri yaşandığını belirterek bu durumu eleştirdi. 100 bin insanın kentte elektriksiz olduğunu savunan Tanal, "Parasını ödemeyenin elektriğini kes, ödeyenin elektriğini neden kesiyorsun? Bu yapılacak bir işlem değil." dedi.

Kentte çiftçinin iflasın eşiğine geldiğini öne süren Tanal, tarlaların kuruduğunu, ürünlerin yandığını söyledi. Tanal, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle diyaliz ve solunum makinelerine bağlı vatandaşların da sorunlar yaşadığını ifade etti.