TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "iklim değişikliği ve kuraklık", İYİ Partinin "sermaye piyasaları", Dem Parti'nin "ceza ve tevkifevleri" ve CHP'nin "TRT"ye ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye'de göl ekosisteminin ciddi bir çöküş yaşadığını, son 60 yılda 240 gölden 186'sının kuruduğunu söyledi. Geriye kalanların ise kuruma ya da kirlilik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savunan Kısacık, "Ulusal sulak alan ve göl koruma seferberliğini bir an önce başlatmalıyız. Tarımsal sulamada vahşi sulama tamamen yasaklanmalı. Damla sulama bir devlet politikası haline getirilmeli. Yer altı suyu çekiminde sıkı denetim uygulanmalı. Baraj güvenliği ve su yönetimi için acil eylem planı açıklanmalı. Belediyelere entegre su tasarrufu ve geri kazanım projeleri için zorunluluk getirilmeli." dedi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, iktidarın izlediği politikalar sonucunda yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından küresel krizden en az etkilenecek ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri haline geldiğini ileri sürdü.

Bu yıl yoğun kar yağmasını temenni eden Kocamaz, "Bu yıl susuzluk yüzünden yeterince sulanamayan tahıllarla meyve ve sebzelerdeki ürün kayıpları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Tarımsal sulamada yaşanan bu durum, çiftçilerin kazancı hariç her türlü ürünün fiyatına yansımış, olan yine üreticilere ve tüketicilere olmuş." diye konuştu.

Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ağrı Patnos'taki hastanede kalorifer olmadığını, hastaların elektrik sobalarıyla hastaneye geldiklerini iddia etti. Yüzlerce hastanın kuyrukta beklediğini belirten Sakık, sağlık çalışanlarının üstlerinde palto ve kabanlarla sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, meselenin geçici yağış eksikliği olmadığını, bir ülkenin suyunu, toprağını ve tarımını doğrudan etkileyen bir beka sorunu olduğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinin sofradaki ekmeği, çiftçinin üretim kararlarını ve şehirlerin su güvenliğini belirleyen ekonomik ve siyasal bir gerçeklik haline geldiğine işaret eden Kış, meteorolojik verilere göre yağışların yüzde 36 azaldığını, baraj doluluklarının yüzde 42'ye gerilediğini ifade etti. Kış, "Bu ülkenin acilen su yönetimi bakanlığına ihtiyacı vardır. Bilimsel, bütçeli, tek merkezli bir mekanizma kurulmadıkça bu kriz yönetilemez. Önümüzde iki tercih vardır: ya iklim krizinin yönettiği bir ülke olacağız ya da iklim krizini yönetecek devlet aklını kuracağız." diye konuştu.

"Kuraklık Türkiye'ye özgü değil"

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, bugün yaşanan kuraklığın Türkiye'ye özgü olmadığını, özellikle Akdeniz havzasındaki coğrafyayı yakından etkilediğini söyledi.

Değişmiş bir iklim gerçeğinin yaşandığını belirten Korkmaz, Türkiye'nin 2007'den bu yana hayata geçirdiği kuraklıkla mücadele stratejisi ve düzenli olarak güncellenen eylem planlarıyla su yönetimini, kuraklık riskinin öngörülmesini ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını anlattı.

Türkiye'nin tarım ve gıdayı açık bir şekilde stratejik ve milli güvenlik meselesi kabul ettiğine dikkati çeken Korkmaz, şunları ifade etti:

"O halde geleceğe yönelik olarak suyun merkezi konumunun daha da güçlendiği, planlı üretim modelinin başarıyla uygulandığı, tarımsal üretim ölçeğini hızla yukarıya taşıyacak yapısal çalışmaları da içine alan tarımın sürdürülebilirliği ve gıda arzının istikrarı için üretim riskinin sadece üreticilerde olmadığı ve bu riskin toplumsal risk yönetimi olarak birlikte paylaşıldığı anlayış olan bir fonu hayata geçirme zorunluluğu artık çok çok önemlidir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin Ceza Muhakemesi ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Önergenin oylanmasının ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında tartışma yaşandı. Tartışmada iki grup başkanvekili, şarkı sözleriyle birbirine karşılık verdi.

Öte yandan, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 1 ay uzatıldı.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.