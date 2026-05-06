TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Gazze'ye insani yardım ulaştıran filolar", İYİ Parti'nin "ekonomi politikaları", DEM Parti'nin "ceza infaz kurumları" ve CHP'nin "avukatlık mesleğinin riskleri" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Filistin'de açlık, susuzluk ve soykırımın devam ettiğine dikkati çekti, Gazze Barış Kurulunun Küresel Sumud Filosu hakkındaki açıklamasını eleştirdi.

Türkiye'nin derhal Kurul'dan çekilmesini isteyen Aydın, "Artık sembolik ve göstermelik yardımların ve cümlelerin ötesinde, başta insani yardımların ulaştırılması hususu olmak üzere Gazze ve Filistin konusunda caydırıcı, etkili ve somut adımlar atılmalıdır." dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini belirtti.

İktidarın yıllardır Filistin meselesini vicdani bir duruşun sembolü şeklinde anlattığını, her kriz anında en sert açıklamalar yapıldığını ancak bu söylemlerin sahada güçlü bir karşılık bulmadığını savunan Akalın, "Eğer iktidar sahipleri gerçekten belirleyici bir diplomatik irade ortaya koyuyorsa, neden Gazze'de insani yardım hala güvenli şekilde ulaştırılamıyor? Neden uluslararası girişimler sonuçsuz kalıyor, Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi ağırlık, mazlumların hayatında somut bir değişim oluşturamıyor?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Gazze Barış Kurulunun Filistin'i hedefe alan açıklamalar yaptığını aktardı.

Kurulun yapısını eleştiren Kamaç, "Barış Kurulu kuruluyor, içinde İsrail var Filistinliler yok. Böyle bir sistem olabilir mi? Siz buradan bir adalet bekleyebilir misiniz?" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Gazze Barış Kurulunun Küresel Sumud Filosu hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin uluslararası bir teşkilata nasıl katılacağının ve nasıl maddi yardımda bulunacağının belli olduğunu söyleyen Emre, "Barış Kurulu için 17 milyar dolar para konuşuluyor. Bunun 1 milyar dolarını da Türkiye'nin vereceği söyleniyor. Şimdi Hakan Fidan'a, sizlere buradan sormak istiyorum, bu parayı nereden vereceksiniz kardeşim? Geçen sene buradan bütçe geçti, böyle bir kalem yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Gazzeli masumların sesi olmayı bir devlet görevinden ziyade yüzlerce yıllık bir sorumluluk şeklinde gördüklerini, zalimle "zalim", hayduda "haydut", katile "katil" demekten asla çekinmediklerini vurguladı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırısının tam bir korsanlık eylemi olduğunu kaydeden Gören, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle vatandaşlarını yalnız bırakmadığını belirtti.

Gören, Gazze'deki barış planının kağıda döküldüğü şekliyle ilerlemesinin hayati değerde olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere, özellikle İsrail'in isteksizliğinin baskı altına alınması, Gazze'de ikinci aşamaya geçiş için şarttır. Gazze Barış Kuruluna katılımımız, İsrail'in hukuk tanımazlığını masada göğüsleme ve uluslararası mekanizmaları Gazze lehine zorlama stratejisidir. Barış Kurulunun bazı açıklamaları veya sahadaki aksaklıklar üzerinden Türkiye'nin duruşunu sorgulamak, bu devletin politikasını ve stratejisini anlayamamaktır. Bir yandan rekor seviyede insani yardımlara devam ederken diğer yandan bu strateji yürütülmektedir."

Gazze'deki dramı sonlandırmak için hem sahada insani yardımlarla hem de masada en sert diplomatik manevralarla mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Gören, Filistinli mazlumları sonuna kadar korumaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan, TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nda CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan boşalan Komisyon üyeliğine CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı seçildi.