Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor

Güncelleme:
TBMM'ye sunulması beklenen kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenleme yapılacak, aidatların şeffaflıkla toplanması sağlanacak ve yüksek aidatların önüne geçilecek.

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerine son verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerini de dikkate alarak fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi hazırladı.

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak.

Teklife göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak.

Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
500

