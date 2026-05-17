Haberler

TBMM'de vergi düzenlemeleri görüşülecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel Kurul'da, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

TBMM Genel Kurulu, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Haftalık çalışmalarına 20 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Genel Kurul, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

İlk 5 maddesi kabul edilen teklifle, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak.

Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak.

Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde, söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

İstanbul Finans Merkezinde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için yüzde 100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak, bu kuruluşlara kuruluş ve izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu toplanacak.

Çarşamba günü, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.???????

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü

Trump'ın Pekin ziyaretine damga vuran görüntü! İddia büyük ses getirdi
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı