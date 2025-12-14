TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri devam edecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bu hafta bütçe görüşmeleri devam edecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda bu hafta '2026 Yılı Bütçesi' üzerine görüşmeler sürecek. Genel Kurulda; pazartesi günü İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifleri görüşülecek. Perşembe ve cuma günü ise '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek. Pazar günü yapılacak son oturumla birlikte bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu; salı ve çarşamba günü fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarını, perşembe günü Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı yetkilileri ile akademisyenleri, cuma günü ise Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı ve Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile akademisyenleri dinleyecek.

Diğer taraftan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ise ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, komisyon çalışma takvimini belirlenecek.