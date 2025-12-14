Haberler

TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri devam edecek

TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri devam edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta 2026 yılı bütçe görüşmeleri yapılacak. Genel Kurulda bakanlık bütçeleri tartışılacak, çeşitli komisyonlar önemli konular için toplanacak.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bu hafta bütçe görüşmeleri devam edecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda bu hafta '2026 Yılı Bütçesi' üzerine görüşmeler sürecek. Genel Kurulda; pazartesi günü İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifleri görüşülecek. Perşembe ve cuma günü ise '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek. Pazar günü yapılacak son oturumla birlikte bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu; salı ve çarşamba günü fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarını, perşembe günü Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı yetkilileri ile akademisyenleri, cuma günü ise Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı ve Kronik Hastalıklar Daire Başkanlığı ile akademisyenleri dinleyecek.

Diğer taraftan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ise ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, komisyon çalışma takvimini belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Ünlü gazeteciyi arayıp "Ben Yeşil" demişti! Kim olduğu açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title