TBMM'de 2025 böyle geçti: Mart-nisan

Siber Güvenlik Kanunu ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifleri TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." dedi. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etmesi mart ve nisan aylarının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, mart ve nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

3 MART

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği iftarda, "'Terörsüz Türkiye' hepimizin ortak bir hedefidir. Ümit ediyorum, hiçbir şekilde herhangi bir provokasyona mahal vermeksizin, hiçbir şekilde bu işin suistimal edilmesine fırsat vermeksizin güçlü bir şekilde bu süreci tamamlayacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurtulmuş'un, Meclis'te şehit yakınları ve gaziler için verdiği iftar programında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır." diye konuştu.

5 MART

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası, terör örgütünden yapılan açıklamaları hatırlatarak, "PKK terör örgütünün bugünden tezi yok derhal yapacağı hareket, mahiyetindeki bütün teröristlerin elinden silahları, belirlenecek bir alanda toplayıp ya teslim etmek ya da dünyanın gözü önünde imha etmektir." ifadesini kullandı.

6 MART

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ PA) tarafından "Suriye Özel Temsilcisi" görevine getirildi.

10 MART

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftarda, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir. Gerektiğinde, gerektiği zaman biz de devreye girerek bu konuyla ilgili meselenin şeffaf, açık, samimi bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sonuçta Meclis de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

11 MART

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "TBMM Başkanı Kurtulmuş'un her şeye rağmen hızla inisiyatif almasını beklerim. Ama günü gelince devreye gireceğini, Meclisin inisiyatif alacağını ve bu konuda adımlar atacağını söyleyen ifadelerinden memnuniyet duyduğumu da ifade etmek isterim." diye konuştu.

12 MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Özel ve CHP yönetimini sorumlu siyaset yapmaya davet ettiğini belirterek, "Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir." dedi.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

"Milli Güvenlik Kurulu"na (MGK) benzer yapıda Siber Güvenlik Kurulu kurulmasını hüküm altına alan Kanun'a göre, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek, belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyetle görüştü. Baş, görüşmeye ilişkin "TBMM zemini, siyasi partilerin bu sürece dahil edilmesi, önemli adımlar olacaktır." görüşünü paylaştı.

13 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldiği iftarda, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

17 MART

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, AK Parti Grubu ile MHP Grubu'nu ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den oluşan heyetle görüştü. DEM Parti heyeti, MHP ziyaretinde ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan heyetle görüştü.

18 MART

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Biz terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yanayız. 'Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız." dedi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptaline ilişkin ise "Bu kararın bu şekilde alınmış olması hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından gerginlik yaşandı, CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

19 MART

TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı.

20 MART

TBMM Genel Kurulu oturumunda, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le ilgili açıklamaları üzerine tartışma yaşandı. Baykan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır birbirlerine laf attı. Daha sonra ayağa kalkan Başarır, AK Parti sıralarına doğru kolonya şişesi fırlattı. Kolonya şişesi fırlatan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "uyarma cezası" verildi.

25 MART

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımıza ve merhume annelerine yönelik aşağılık saldırı, sadece bir insana değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliğimize karşı yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

26 MART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız." dedi.

Erdoğan, "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı'nın, polise taş atan, molotof atan, baltayla saldıran, ecdat yadigarı camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi milletimiz gibi bizi de rencide ediyor." diye konuştu.

27 MART

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

CHP TBMM Grubu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, bir sonraki genel seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı sonrasında, "Ekrem İmamoğlu, 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.

9 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP'nin boykot çağrılarına tepki göstererek, "Milletimiz, sırf yolsuzluklarını gözlerden kaçırmak için ülkesine ve milletine kasteden kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına prim vermedi." dedi.

Erdoğan, "Gezi olaylarında 'Tüketmeyin, ekonomi dursun' çağrıları nasıl çapulcuların ellerinde patladıysa CHP'nin boykot çağrısına da millet itibar etmedi. Yani boykotçular, bizzat vatandaşımızdan boykot yedi." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Üç kardeş Türk devleti, Güney Kıbrıs'a büyükelçi atayarak Türkiye'nin en haklı davalarının başında gelen Kıbrıs davasında Kıbrıs Türkleri'ni yalnız bıraktılar." ifadesini kullandı.

10 NİSAN

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

"Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet" ifadesini kullanan Subianto, "Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Subianto'nun TBMM Genel Kuruluna hitap eden ilk Endonezyalı devlet başkanı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "İkili ilişkilerimiz başta ticaret, savunma sanayisi, tarım, sağlık ve turizm olmak üzere her alanda gelişiyor, gelişmektedir. Ayrıca eğitim alanında da fevkalade yakın işbirliğini sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

15 NİSAN

TBMM Genel Kurulunda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

16 NİSAN

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çalışmalara iki gün ara vermesine yönelik Danışma Kurulu kararı oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oylamanın ardından Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararını Genel Kurulda okuttu. Hüküm okunurken Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı. Daha sonra TBMM Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş Divan'daki yerine oturdu. Hüküm okunurken, bazı AK Parti milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzüğe ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutmasının hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde olduğunu bildirerek, "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum." dedi.

23 NİSAN

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Kurtulmuş, "Artık bu coğrafyada terörü bir araç olarak gören hiçbir anlayışın meşruiyeti kalmamıştır. Silahların susması, örgütlerin şiddetten ilanihaye vazgeçmesi, yalnızca bir temenni değil, milli bekamız için hayati bir zorunluluktur." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Yeni anayasaya yalnızca siyasal bir tercih değil, ekonomik, toplumsal ve kurumsal bakımdan da bir zorunluluk olarak bakıyoruz. Meclisimizin öncülüğünde aklıselim, katılımcı ve yapıcı bir sürecin kapılarını aralamayı da tarihi bir görev olarak addediyoruz." diye konuştu.

26 NİSAN

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldı.

30 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir." dedi.

Erdoğan, "İster İstanbul'da, ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez." diye konuştu.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi. Komisyon Başkanı Selami Altınok ve milletvekilleri, hayatını kaybedenlerin yakınları yaşadıklarını anlattığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Altınok, "Adil bir raporu hazırlayacağız. Parti siyasetini elimizin tersiyle ittik, bu mücadeleyi 78 canımız için birlikte vereceğiz. Bu mücadeleyi bundan sonra başka canlarımız yanmasın diye de vereceğiz." diye konuştu.