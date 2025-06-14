TBMM Başkanlık Divanı Üyelik Seçimleri Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. Başkanvekilleri arasında CHP, MHP, AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, 12 Haziran tarihli Genel Kurulun 96'ncı birleşiminde, yapılan seçim sonucuna göre TBMM Başkanvekilliklerine CHP milletvekili Tekin Bingöl, MHP milletvekili Celal Adan, AK Parti milletvekili Bekir Bozdağ ve DEM Parti milletvekili Pervin Buldan seçildi. Katip Üyeliklere AK Partiden İshak Şan, İbrahim Yurdunuseven, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Adil Biçer ve Havva Sibel Söylemez, CHP'den Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar ile Yeni Yol Partisinden Mustafa Bilici seçildi. İdare Amirliklerine ise AK Partiden Hasan Turan, Fehmi Alpay Özalan ve İbrahim Eyyüpoğlu, MHP'den Sermet Atay, CHP'den Harun Özgün Yıldızlı ve DEM Partiden Salihe Aydeniz seçilen milletvekilleri oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze Tel Aviv'i vurdu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! İsrail Savunma Bakanlığı binası vuruldu
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak

Hamaney'den ulusa sesleniş konuşması! Tek bir mesaj verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
İsrail'in İran saldırısının detayları ortaya çıktı: Kritik isimleri toplantı yapmaya yönlendirdik

İşte İsrail'in saldırısındaki şok eden detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.