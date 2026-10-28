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TBMM Başkanlığının 2027 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Başkanlığı ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın bütçe ve kesin hesaplarının görüşmelerine Mehmet Muş başkanlığında başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis Başkanlığının bütçe ve kesin hesap, Kamu Denetçiliği Kurumunun özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporunun yanı sıra Sayıştayın bütçe ve kesin hesabının görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda, Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesinin sunumunu yapıyor.

Kaynak: AA
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