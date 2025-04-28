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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Başbakan ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Başbakan ile Görüştü
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde Başbakan Adılbek Kasımaliyev ile bir araya gelerek, Türk dünyası iş birliği ve ikili ilişkiler hakkında görüşmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgızistan programımız kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ile bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Türk dünyası iş birliği zeminleri olmak üzere uluslararası kuruluşlar çerçevesinde çok taraflı iş birliğimizi, Türk dünyasının müşterek meselelerini ve güncel konuları ele aldık. Kırgız Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda önem kazanan ilişkilerimizi ilerletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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